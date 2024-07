Kanye West a Napoli per il nuovo videoclip? L'indizio social fa sognare i fan

La star del rap americano Kanye West torna a far parlare di sé. Nelle scorse settimane era circolata la voce di un suo possibile ritiro, ma il rapper sembra essere in piena attività. Sui social, infatti, sono comparsi diversi video che mostrerebbero i collaboratori di West alle prese con la registrazione di un nuovo video. La cosa incredibile è che il set scelto per le registrazioni sia Napoli o - per meglio dire - le Vele di Scampia.

Non è chiaro se il rapper sia in Italia, ma pochi frame diventati virali hanno già alimentato i sogni dei fan. Una mezza conferma sul nuovo video dell'album Vultures 2 arriva - ovviamente - dai social. Aus Taylor - stretto collaboratore dell'artista statunitense - ha postato delle immagini che lo immortalano insieme ad altri a Scampia. Ma non è tutto. Il team di Wrst, infatti, sarebbe pronto anche ad organizzare un concerto allo stadio Maradona.