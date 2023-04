Il tiktoker Jun arriva a Napoli: le immagini dell'accoglienza sono virali

La star social coreana Jun è finalmente atterrata a Napoli. Il giovane è stato accolto da Mario Mario - altro personaggio famoso su TikTok - a Capodichino. Jun è partito da Seoul ed è arrivato a Monaco prima di giungere a Napoli.

Per chi non lo conoscesse, Jun è un giovane tiktoker che canta e parla in palotena con l'aiuto di Goggle Translate nelle dirette con Mario Mario. Quest'ultimo ha recentemente avviato una raccolta fondi per permettere all'amico di approdare all'ombra del Vesuvio, aiutandolo così a realizzare un sogno.

Giuannò - così come lo chiama Mario Mario - è stato accolto da tantissimi fan, attratti dalla diretta social postata su TikTok. Le immagini sono diventate subito virali, premiando la coppia di amici.