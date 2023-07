Magic Johnson e Michael Jordan a Capri cantano 'Volare': "Ci siamo goduti una cena incredibile"|VIDEO

"Stasera ci siamo goduti un'incredibile cena al famoso Ristorante Da Paolino, ovvero il ristorante al limone di Capri, Italia! E ho avuto modo di uscire con il mio grande amico e il più grande giocatore di basket mai esistito, Michael Jordan, sua moglie Yvette, Sam e LaTanya Jackson, il giudice Greg e Linda Mathis, e John e Vicki Palmer". E' il post con il quale Magic Johnson descrive l'incontro, corredato di foto con l'amico-rivale di mille sfide Nba Michael Jordan.

I due, tra i più grandi cestisti della storia, amano molto l'Italia e in particolare la nostra regione, le cui bellezze diventano spesso meta di loro tour su yacht pazzeschi. In foto anche il celebre attore di Hollywood Samuel Lee Jackson.

Tonight we enjoyed an incredible dinner at the world-famous Da Paolino Ristorante aka the lemon tree restaurant in Capri, Italy! AND I got to hang out with my great friend and the greatest basketball player to ever live, Michael Jordan, and his wife Yvette, Sam and LaTanya… pic.twitter.com/IQe05NkutC