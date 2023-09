La stella di Hollywood Joey King a Napoli: tappa nella pizzeria "Da Michele"

Un'altra visita illustre nella storica pizzeria "Da Michele". Dopo la visita a sorpresa di Steven Spielberg nei giorni scorsi, nella pizzeria di Forcella è arrivata Joey King, attrice di “The Kissing Booth” ed ex di Jacob Elordi, accompagnata dal marito Steven Piet. I due, in viaggio di nozze in Italia, hanno voluto provare una delle pizze più famose al mondo, già protagonista di alcuni film di grande successo.

La visita di Spielberg

Come detto, nei giorni scorsi, la pizzeria ha ospitato anche Steven Spielberg. Per l'occasione, l'amato regista ha ordinato una cosacca e una margherita doppia che ha diviso con i membri dello staff perché, a detta sua, ‘non aveva mai mangiato una pizza così grande’. Il regista e produttore era in vacanza in costiera ed è arrivato a Napoli con lo yacht proprio per assaggiare la pizza partenopea.