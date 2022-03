Joe Bastianich al "Gambrinus" prepara caffè per clienti e turisti - VIDEO

Visita particolare al Gambrinus per Joe Bastianich. Il noto imprenditore e volto della tv ha vestito, infatti, i panni del barista, preparando personalmente alcuni caffè. Un momento molto divertente, soprattutto per diversi clienti e turisti che in quel momento stavano affollando lo storico bar di via Chiaia.

Bastianich è stato accolto dai titolari Antonio e Arturo Sergio e Massimiliano Rosati. Il momento è stato immortalato e diffuso con un video social che in poche ore è diventato virale.