Enzo Coccia e la pizza alla fist lady: "Preparerò una pizza Jill"

Arriva la pizza Jill, dedicata a Jill Biden. È l'effetto della visita a sorpresa a Napoli della first lady Usa, che ha fatto per qualche ora scalo a Capodichino viaggiando dal Kenya verso gli Stati Uniti. L'occasione per una pizza "al volo", ordinata da La Notizia 53 di Enzo Coccia e mangiata a bordo del Executive One Foxtrot, il volo di stato di massima sicurezza sul quale viaggiava.

La Notizia ha molta fama negli Usa, dopo che nel 2021 è apparsa nel famosissimo documentario della Cnn "Searching for Italy" di Stanley Tucci. E così al portfolio di grandissimi clienti di Coccia (del calibro di Roberto Benigni, Paolo Sorrentino e Diego Maradona) si è aggiunta addirittura una first lady.

"Abbiamo ricevuto questa telefonata alle 20,15 per 19 pizze, 10 margherite e 9 diavola con salame – ha raccontato il famoso pizzaiolo – da consegnare alla base americana di Capodichino per le 21,30. Abbiamo molti clienti lì, il pensiero che fosse un ordine così speciale non ci ha sfiorato nemmeno". E poi la sorpresa.

Coccia sarà presto negli Usa e prima di arrivare avrà il tempo di ideare una pizza dedicata alla moglie di Joe Biden. "Sto già pensando agli ingredienti, posso anticipare che di sicuro ci sarà il bacon. Gli americani ne vanno matti".