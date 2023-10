Jerry Calà: "E emozionante per me essere di nuovo in questa città meravigliosa che mi ha salvato la vita"

Jerry Calà ci aspetta sul palco del teatro Troisi, assieme al manager Alex Intermite, sotto lo sguardo attento del patron Pino Oliva. Camicia azzurra, sneakers e un largo sorriso, Calà non intende nascondere in alcun modo la sua gioia di essere tornato nella nostra città. Sarà in scena fino al 22 ottobre (sabato 21 doppio spettacolo ore 17.30 e 21.00) con il suo concerto-spettacolo “Una vita da libidine”. Inevitabile quindi chiedergli quanta libidine c'è a Napoli "c'è libidine ai massimi: doppia, tripla, coi fiocchi - risponde subito - Tutte le libidini si riuniscono in questa meravigliosa città che ormai ritengo la mia seconda patria perché veramente la storia ci ha unito. Una storia che, io credo, è finita benissimo proprio grazie a Napoli e grazie al tempestivo intervento della sanità di Napoli che è davvero eccellente e mi ha salvato la vita. E per me è emozionante essere tornato a Napoli e debuttare in questo teatro intitolato ad un collega che purtroppo non c'è più, un grandissimo artista che con la sua arte ha lasciato segni indelebili. Sono particolarmente emozionato di esibirmi qui".

Cuore napoletano

"Posso assolutamente confermare che il mio cuore è anche un po' napoletano: ci sono 3 stent napoletani. Sto anche incominciando a prendere l'accento", dice in napoletano quasi perfetto ridendo. "Napoli per me è sempre stata una città speciale - spiega - La ritengo uno Stato nello Stato. È una città che vive di un riflesso proprio. Una città che dal punto di vista artistico fa veramente da maestra a tutta l'Italia".

Graffa e pizza fritta (senza dimenticare le sfogliatelle)

Immancabile la domanda sul cibo: dopo il suo ricovero alla Clinica Mediterranea, lo scorso marzo, Calà ha infatti scoperto la graffa di Ciro a Mergellina e solo a sentirla nominare gli si illuminano gli occhi. Ma c'è un altro cibo di Napoli che gli piace in ugual misura? "Non uno, ce ne sono tanti. La sfogliatella, ad esempio. Dire la pizza sarebbe banale, ma la pizza fritta... ecco: dove la mangi se non a Napoli?".

"Spero che il pubblico la prenda bene - chiosa - ma mi permetto di dedicare un pezzo dello spettacolo a Napoli cantando delle canzoni napoletane. Il pubblico mi scuserà, ma lo faccio davvero con tutto il cuore".