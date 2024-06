Jennifer Lopez a Sorrento: shopping in centro con un gruppo di amici - VIDEO

Jennifer Lopez è tornata nel golfo di Napoli per passare qualche giorno di vacanza. Sono tanti i video che circolano sui social emostrano l'amata popstar in visita alle bellezze della nostra costiera.

In particolare, JLo è stata avvistata a Sorrento dove - in corso Italia - si è concessa qualche ora di shopping insieme ad un gruppo di amici e la scorta. Letteralmente in delirio i fan che l'hanno incrociata in strada e che hanno immortalato il momento con gli smartphone.

Le immagini - diffuse anche da bombobmita111 - la mostrano sola senza il marito, l'attore Ben Affleck. Nonostante ciò, però, sembra che la vacanza italiana serva proprio ai due per "recuperare" quello che sembra un matrimonio in crisi. Secondi i tabloid, quindi, la coppia è in Italia insieme e non è escluso che possano passare anche per Capri, uno dei posti del cuore della Lopez.