007 Operazione suono al Bond Bar del Parker's di Napoli

Evento dedicato all’agente 007 James Bond al Bond Bar del Grand Hotel Parker’s di Corso Vittorio Emanuele, organizzato con Rogiosi Editore, in collaborazione con Napoli Città Libro.

L'appuntamento è per questo venerdì, 24 giugno, alle 18 e per l'occasione gli ospiti potranno degustare lo champagne Bollinger, il preferito di James Bond a partire da “Moonraker” in avanti. L'iniziativa per la presentazione del libro “007 Operazione suono”, scritto per Rogiosi Editore dal giornalista Michelangelo Iossa. Presente, tra gli altri, con l'autore, Maurizio Marinella che ha firmato la cravatta indossata dal Bond interpretato nel 2012 da Ralph Fiennes nel film “Skyfall”: twill di seta blu con doppio tondino, vuoto e pieno, ricamato in azzurro.

Le canzoni di James Bond

Il libro "007 Operazione Suono" racconta il mito-Bond in un viaggio nella storia delle colonne sonore e delle canzoni originali tratte dai film dedicati alla spia britannica nata dalla penna di Ian Fleming.

Da Shirley Bassey a Billie Eilish, da Adele a Sir Paul McCartney, passando per Tina Turner, Sam Smith, i Duran Duran, Louis Armstrong o Tom Jones, "007 Operazione Suono" racconta le canzoni che hanno accompagnato le imprese cinematografiche di Bond, ma anche i temi orchestrali della saga, dallo strumentale 'James Bond Theme' di Monty Norman alla colonna sonora di 'No Time To Die' del premio Oscar Hans Zimmer.

Il lavoro editoriale di Iossa è impreziosito dalla prefazione del leggendario Monty Norman, pluripremiato compositore britannico e creatore del 'James Bond Theme'.

