Nella tabaccheria dei 101.500.000 euro: "Non è la prima volta che qui si vincono milioni"

NapoliToday è stato nella tabaccheria-ricevitoria di via Toledo n. 410 dove, con una giocata di 2 euro, è stato messo a segno il jackpot record di oltre 101.500.000 euro.

Per ora il fortunatissimo vincitore non si è fatto vedere né sentire dai titolari della Bella 'Mbriana, questo il nome del locale ispirato - come ci spiega il titolare Vincenzo Gaspari - alla canzone celeberrima di Pino Daniele e, chiaramente, alla nume tutelare dei napoletani veraci: lo spirito del luogo che protegge e aiuta chi lo rispetta. E in effetti la tabaccheria-ricevitoria di via Toledo 410, poco lontano da Piazza Dante, non è nuova a veri e propri colpacci ed ha spesso distribuito vincite record tra cui un jackpot di 1 mln di euro e un premio lotteria di oltre 2 mln qualche tempo fa.

"Ci piace, ci piace tanto far vincere le persone" dicono nella tabaccheria aggiungendo di confidare in un "pensierino" di riconoscenza da parte del vincitore. Nel frattempo, mentre si stappano bottiglie di spumante offerto ai passanti, tutti, ma proprio tutti, sperano che ad aggiudicarsi la vincita record sia stato qualcuno che di quei soldi aveva bisogno: un operaio, un disoccupato, uno studente e, chiaramente, possibilmente, napoletano.