Grande successo per Italodisco: la parodia napoletana spopola sul web - VIDEO

Italodisco è sicuramente uno dei tormentoni dell'Estate 2023. Il nuovo brano dei The Kolors sta conquistando i cuori degli appassionati e i piani alti di diverse classifiche. Un successo che in un qualche modo sta travolgendo anche chi in questo periodo ha preparato delle parodie.

Una di queste, già molto virale sul web, è del comico Rafel o pazz. Una versione napoletana molto divertente e che è destinata a far parlare di sè anche nelle prossime settimane.