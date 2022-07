L'isola più bella del mondo per gli americani si trova nel Golfo di Napoli

"Travel+Leisure" è un magazine da record: raggiunge infatti circa 11 milioni di follower con i suoi profili social e conta quasi 5 milioni di lettori nella versione cartacea. Vanta inoltre i contributi di scrittori, artisti, designer e giornalisti di fama internazionale.

I parametri della classifica di "Travel+leisure"

Il magazine "Travel+Leisure", dall'ormai lontano 1995, chiede ai suoi lettori di valutare ogni anno le esperienze di viaggio nelle principali città, isole, navi da crociera, spa, compagnie aeree.

Le isole, in particolare, vengono valutate in base a parametri come luoghi d'interesse, attrazioni naturali, spiagge, attività, cibo, cordialità.

La classifica 2022 dell'isola migliore per una vacanza da sogno

La classifica delle isole che risultano più "promettenti" per un'estate da sogno, quest'anno, come riporta l'agenzia di informazione Ansa, vede al secondo posto le Maldive, al terzo Bali, quarto Mìlos, quinto le Fiji, e a seguire Galapagos, Phuket, Dominica, Boracay e Cape Breton. 11ma collocazione per le Azzorre, solo 12ma Moorea in Polinesia, 13ma Ibiza, 14ma Maui e 15ma Creta.

Davanti a tutte loro spicca un'isola del Golfo di Napoli: Ischia che è l'isola migliore al mondo per i lettori del magazine americano "Travel+Leisure", che l'hanno premiata nei The World's Best Awards 2022 per le eccellenze mondiali del settore turistico.