Giovani per la legalità: nasce l'Interact Club Ulisse - Napoli

Emozione e sorrisi al Ristoro di Sant'Egidio, in via Vincenzo Cuoco, per la costituzione dell'Interact Club Ulisse - Napoli, la sezione giovanile dell'omonimo club Rotary. A consegnare il certificato di costituzione il governatore in carica del Distretto 2101 Prof. Alessandro Castagnaro. All'evento interventi del presidente del Tribunale di Napoli Elisabetta Garzo, che ha tenuto una relazione su "Napoli e la legalità, il ruolo delle nuove generazioni"; Stefano Massa, presidente del Rotary Club Ulisse 2101 - Golfo di Napoli; Maria Clara Scialò e Donatella Delle Vedove rispettivamente presidente e responsabile operativo del Club Interact Ulisse Napoli; Massimo Miccio responsabile del "Ristoro S. Egidio".