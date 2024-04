"Una signora ha chiamato ric***one mio marito": lo sfogo del noto tiktoker è virale - VIDEO

Sui social è diventato virale un video di Alfredo "Foffy", noto tiktoker partenopeo. Alfredo gestisce un salone di bellezza con il marito Rosario e proprio quest'ultimo - pare in ambito lavorativo - sarebbe stato pesantemente insultato da una cliente. Alfredo, quindi, in un video ha voluto lanciare un chiaro messaggio a quella che, ormai, sembra essere una ex cliente.

"Voglio mandare un messaggio alla signora che si è permessa di chiamare ric***one mio marito. Noi possiamo anche essere ric***oni, ma lei è una grande scostumata e ignorante. Nel 2024 stiamo ancora a fare queste distinzioni di genere. Ma lei sa perché è fortunata? Perché ha incontrato mio marito che l'ha messa a posto con educazione. Ma vicino al maleducato serve lo screanzato. Vergognatevi. Si tratta di rispetto della persona e voi non tenete neanche rispetto di voi stessa", ha detto Alfredo.