Quanti tipi di corna esistono a Napoli? Li elenca in versi un sonetto del 1881

A Napoli hanno da sempre circolato versi piccanti, anzi piccantissimi che poi, di secolo in secolo, si sono trasformati in modi di dire entrando tra il lazzo e il vezzo nel parlare comune. Se più o meno nota è la storia dell'assimilazione di parole portate da chi a Napoli ha regnato e comandato, meno conosciuta è l'origine di detti e proverbi, che si trova in antichissime pagine ormai rarissime, conservate nei meandri più nascosti di biblioteche e raccolte. A maggior ragione se l'argomento era - per la morale dell'epoca in cui furono scritte - riprovevole o addirittura illegale. Scavando scavando si trovano "chicche" preziosissime, come il sonetto di cui riportiamo di seguito una selezione delle 37 complessive. A comporlo e vergarlo nel 1881 Giacomo Marulli, popolarissimo scrittore stimato oltre che da Salvatore Di Giacomo anche da Eduardo De Filippo.

La festa de li cornute

Amice, a la revista, allegramente // ogge è Santo Martino beneditto: // avimmo tutte ad essere presente, // chi tene chiuove, e chi è pezzente e affritto; // nisciuno ha da mancare 'nchisto juorno, // che tutte quante teneno qua' cuorno. //

Corne de Voje // ca pe qua' via tu passe, e nzò addò vaje, // a tutte aje da mostà le ccorna toje (corna di buoi, che per qualsiasi via tu passi, e non so dove vai, hai da mostrare a tutti le tue corna tue).

Corne d'Argiente // non ce penzammo proprio, tutte quante // n'avimmo da vicine e da pariente (corna d'argento, inutile discutere ne abbiamo tutti da amici e parenti).

Sò corna d'Oro // chelle de le sorelle care care, // che vanno tutte quante no tresoro (Sono d'oro le corna messe dalle sorelle più care, che costituiscono un tesoro)

Sò de maruzze // li ccorna senza dà nisciuno piezzo, e te fanno venire li selluzze (sono delle lumachine le corna che non costano nulla e ti fanno venire i singhiozzi)

Corna de Crapa// chiene de sale, tutte spiezie e pepe, // chi nn'è guarnuto le pesa la capa (corna di capra, assai piene di sale, tutte spezie e pepe, a chi ne è ornato pesa la testa)

A cornicielle // aje voglia de magnare fasolille, // ca spontano a migliara, a ceppetelle (cornicelle: puoi anche mangiare fagiolini, continueranno a puntare a migliaia)

Corna de vacca // cheste te fanno chiatto e ricco, // la panza fanno jenchere e la sacca (corna di vacca, queste di fanno grasso e ricco, facendoti riempire la pancia e la tasca)

De Pecorone // viate chi ogne ghiuorno nn'agghiogne uno, // nfine de ll'anno è chino de corone (beato chi ogni giorno ne aggiunge una, alla fine dell'anno è pieno di corone)

De la mogliera // n'è niente, songo sfoco de natura, // e te fanno alluccà: bannè, bannèra (di moglie: non sono nulla, sono uno sfogo naturale e tifanno strillare: bandiera)

De nnamorata // sò doce 'mmocca, ntutto saporite // ca te le fa pecché t'è affezzionata (di fidanzata: sono dolci all'assaggio, molto saporite, e te le fa perché ti vuole bene)

Corrite, cornotune, ben matino! (Correte cornutoni e buongiorno!)