Insulti ai figli di Chiara Nasti: "Sono brutti". Lei risponde duramente: "Voi fate figli cattivi e pessimi"

Chiara Nasti e la sua famiglia ancora una volta sotto attacco degli hater. Questa volta, in particolare, nel mirino sono finiti i due figli (la seconda è in arrivo). "Il maschio è brutto, la femmina sarà come la figlia di Fantozzi", si legge in un commento di un utente..

La Nasti non è rimasta in silenzio e anche questa volta ha risposto per le rime. "Ma che dite? Perché sono in forma anche in gravidanza dite tutte queste cose? Quanto mi soffrite - ha scritto nelle sue storie - Riguardo al commento su mio figlio adesso vi dico come la penso. A prescindere tutti i bambini sono belli ma ci vuole un grande coraggio per fare un commento simile su un bimbo così perfetto e regolare. Mi soffrite anche il figlio, pensa come state".

E ancora: "La cattiveria e la gelosia delle donne arriva a livelli assurdi. Fate tutto voi. La stupidità umana non ha limiti. I figli cattivi e pessimi li fate voi perché io al mio cerco di trasmettere solo felicità e spensieratezza tanto che bambini felici come mio figlio ne vedo davvero pochi in giro".