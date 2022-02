Insigne augura "una presta libertà", l'agente: "Era per un ragazzino con il Covid"

L'attaccante del Napoli è finito nella bufera per un video in circolazione da ieri

Un video in giro da ieri - e diventato subito virale - ha creato più di qualche problema a Lorenzo Insigne. L'attaccante del Napoli, come si vede dalle immagini, riserva un cordiale saluto ad un tifoso - di nome Checco - augurandogli "una ‘presta libertà’". Proprio questa espressione ha scatenato le polemiche. Tale augurio, infatti, è tipico degli ambienti delinquenziali ed è dedicato, generalmente, a chi è rinchiuso in carcere.

A chiarire le parole del calciatore azzurro ci ha pensato il suo procuratore, Vincenzo Pisacane. L'agente, in un'intervista a Repubblica, ha spiegato: "Ma come si fa a pensare altre cose? Sono sconcertato. Ma in che mondo viviamo? Si vede benissimo che Lorenzo ride. Ma davvero qualcuno pensa che un uomo e un calciatore come Lorenzo, il numero 10 della Nazionale italiana, possa aver voluto, con quella frase, mandare un messaggio diverso dagli auguri di pronta guarigione a un ragazzino di 17 anni che da giorni non poteva uscire perché affetto dal Covid? Ma per favore…"