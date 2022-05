La "bolognese sbagliata" con polpo e calamaro: il menù di Innovative, spin-off de 'A figlia d”o Marenaro

Innovative è lo spin-off de 'A figlia d”o Marenaro. Punto di forza del locale sono i crudi di mare - ricci, tartufi, gamberoni, carabineros, cannolicchi, ostriche di 6 tipologie diverse, e il richiestissimo king crab - e il pescato fresco, in bella mostra in vetrina. Completano il menù sette primi, sei i secondi (dal baccalà all’astice blu gold su provola stirata e foglia d’oro). Spiccano quindi una "Cheescake di mare", con fresella sbriciolata, ricotta e tartare di gamberi; il Crocchè con alici in pane panko a grana fine e provola di agerola; lo "Scarpone di mare", ovvero una melanzana ripiena di calamari, gamberi, polpo, datterino e crostino di pane. New entry è la "Bolognese Sbagliata", ultima creazione del team Segio Scuotto, chef, e Giuseppe Scicchitano, 30enneimprenditore e food creator, figlio d’arte, terza generazione di ristoratori della famiglia proprietaria dello storico locale ‘A figlia d’o Marenaro.

Bolognese sbagliata

La ricetta è quella tradizionale napoletana ma la carne è sostituita da polpo e calamaro.

La base è preparata con carota, costa di sedano, cipolla e passata di pomodoro. Poi si aggiungono polpo e calamaro tagliati a tocchetti. Il sugo viene versato su una fetta di pane e sopra vengono adagiati tranci di polpo e calamaro.

"Un piatto in linea con il format del locale che punta sulla tradizione familiare e la sperimentazione di nuove formule", spiegano gli ideatori.

Percorso di mare

L’innovazione - spiega Giuseppe Scicchitano, , deve sposarsi, sempre con il design: per questo Innovative ha pensato per i clienti diversi “percorsi” per altrettanti ambienti; la sala blu o sala Napoli e la sala rossa o sala Borbone, la sala dei fiori e un privè con otto posti che affaccia sulla cucina.