Influencer veneta vuole trasferirsi a Napoli: "Vivere a Milano è un incubo" - VIDEO

Sui social è diventato virale un video di Matilda Abbiati, giovane influencer. Veneta di origini, Matilda è a Milano per studiare alla Bocconi, ma ha un sogno grande: trasferirsi - dopo la laurea - a Napoli. Questo suo grande desiderio lo ha espresso, come detto, in video pubblicato su tiktok nel quale spiega anche perché vuole lasciare Milano.

"Appena mi laureo voglio trasferirmi a Napoli. Vivere a Milano è un incubo. Il mio fidanzato è di Napoli e ogni volta che vengo a trovare la sua famiglia mi innamoro della città. Milano non mi piace per niente. Ogni volta che esco mi sento stressata. Poi a Napoli mi sento più sicura. Poi c'è il mare, il cibo è strepitoso. Sono veneta, amo il cibo del Nord, ma non ci sono paragoni. Lo stesso vale per l'accoglienza".