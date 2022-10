Gala con le più belle influencer napoletane, di nascita o d'adozione

A poche ore dalla messa in vendita dai biglietti, ha registrato il tutto esaurito il Won - Women of Naples gala dinner in programa mercoledì 12 ottobre a Palazzo Reale, certamente una delle più suggestive ed eleganti location della città.

Ideata e organizzata dalla Onlus Oromuto, guidata da Giada Filippetti, Amalia Giordano e Gennaro Bottigliero, la serata ha una mission importante: finanziare nuove attività imprenditoriali al femminile nei "quartieri difficili" di Napoli. "Sono le donne a pagare più caro il prezzo di questi tempi - spiegano infatti le promotrici dell'iniziativa - per la pandemia prima e la crisi poi, provocata dal conflitto in Ucraina".

Il Gala

La serata sarà condotta da Nicolò De Vitiis, noto al grande pubblico come inviato de "Le Iene" e conduttore di programmi come "Dance Dance Dance" e "Storytellers" oltre che del Giffoni 50, assieme all’attrice napoletana Diletta Acanfora, e prevede uno speciale live show della cantante Bianca Atzei.

Chi ci sarà

"Ambasciatrici" della serata, per la loro capacità di trasmettere un messaggio positivo, saranno

Nilufar Addati, napoletana e influencer da 1.5 milioni di follower presentatrice di due programmi tv: L’Arte in Cucina e Nilu Vista mare, appassionata di politica e temi sociali ha spesso utilizzato i suoi social per appelli sui diritti umani.

Kyshan Wilson, londinese di nascita e napoletana di adozione ha debuttato nel ruolo di Kubra nella serie “Mare Fuori”, campione di sharing su Rai e Netflix ed è stata co-protagonista del film “Sotto il sole di Amalfi”.

Fernanda Pinto, napoletana attrice teatrale in tourneé con Vincenzo Salemme e membro del gruppo comico digitale Casa Surace, seguitissimi sui social network da oltre 1 milione di follower.

Mery Esposito, cabarettista, influencer, speaker radiofonica e attrice teatrale, è tra i volti più conosciuti a Napoli nell’industria dello spettacolo grazie anche ai suoi 700 mila followers su TikTok social sul quale pubblica numerosi sketch comici.

Tanti gli "ospiti speciali" che animeranno la serata: il gruppo Casa Surace, Anna Capasso, Maria Mazza, alcuni fra i protagonisti delle serie Mare Fuori e di Un posto al sole, che inizieranno ad arrivare a Palazzo Reale intorno alle 19/19.30