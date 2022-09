Kubra di Mare Fuori, Fernanda Pinto, i ragazzi di Casa Surace, Bianca Atzei assieme a Napoli

Nilufar Addati, napoletana e influencer da 1.5 milioni di follower ,presentatrice di due programmi tv (L’Arte in Cucina e Nilu Vista mare) appassionata di politica e temi sociali ha spesso utilizzato i suoi social per appelli sui diritti umani;

Kyshan Wilson, londinese di nascita e napoletana di adozione, ha debuttato nel ruolo di Kubra nella serie “Mare Fuori”, campione di sharing su Rai e Netflix ed è stata co-protagonista del film “Sotto il sole di Amalfi”.

Fernanda Pinto, napoletana, attrice teatrale in tourneé con Vincenzo Salemme e membro del gruppo comico digitale Casa Surace, seguitissimi sui social network da oltre 1 milione di follower.

Mery Esposito, cabarettista, influencer, speaker radiofonica e attrice teatrale, è tra i volti più conosciuti a Napoli nell’industria dello spettacolo grazie anche ai suoi 700 mila followers su TikTok social sul quale pubblica numerosi sketch comici.

Sono loro, assieme al gruppo Casa Surace e la cantante e performer Bianca Atzei le "ambasciatrici" della speciale serata di gala promossa e organizzata dalla onlus Oromuto che si propone di dare una mano concreta alle donne.

Donne che aiutano le donne

Di sicuro sono le donne che stanno pagando il prezzo più alto delle emergenze degli ultimi tempi, dalla pandemia con il lockdown all'emergenza rincari, spiegano le promotrici dell'iniziativa. E tra le donne, le più colpite sono quelle del Mezzogiorno e in particolare della Campania, come attestano i dati: tra tutte le persone che hanno perso il lavoro nel 2020 in Campania, infatti, quasi 3 su 4, ben il 73%, sono donne. E a due anni di distanza dall'inizio della pandemia il dato sull'occupazione femminile secondo l'ISTAT non è migliorato. Così, per dare una mano concreta, è nata l'associazione Oromuto Onlus che lancia adesso la prima edizione di Won, acronimo di Women of Naples. Si tratta di un Gala di beneficenza destinato alla raccolta di fondi per supportare le prime 5 imprese femminili campane di quartieri difficili, attraverso un mix di sostegno economico e servizi per l'avvio, con l’ausilio di professionisti. Il Gala si terrà il prossimo 12 ottobre a Palazzo Reale.

L'iniziativa sarà presentata martedì 20 settembre, alle 11.30, presso il Circolo del tennis in Villa Comunale, dalle ideatrici del progetto e fondatrici della Onlus Oromuto Giada Filippetti e Amalia Giordano, le ambassador della serata, unitamente alle giovani "donne influenti", dall'impatto positivo e con un messaggio importante da dare.