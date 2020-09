Coppie: 8 napoletani su 10 pronti a tradire il partner in autunno. Ecco perché

8 italiani su 10 pronti a tradire il partner al rientro dalle vacanze. E' il risultato - a dir poo sconfortante per chi crede nell'amore e nella coppia - dell'indagine condotta tra gli iscritti di Incontri-ExtraConiugali.com che, come risulta senza nessuna possibilità di equivoco dal nome, è un sito specializzato per incontri attivo a livello nazionale.

Perché in autunno si tradisce di più

L'autunno segna irrimediabilmente il ritorno alla consueta routine casa-famiglia dopo la pausa delle vacanze. Sono proprio i ritmi di sempre e la quotidianità a far crescere più che mai il desiderio di ribellarsi e, spiegano gli analisti del sito, il tradimento del partner costituisce una delle principali valvole di sfogo.

Secondo i dati raccolti dagli analisti del sito su un campione di 1000 iscritte e 1000 iscritti, lo stress da rientro quest'autunno colpirà ben 8 intervistati su 10 e saranno le donne in particolare quelle più inclini a vivacizzare la routine con incontri hot: il 78% delle intervistate contro il 72% degli uomini.

Sex revival d'autunno

Secondo quanto hanno potuto appurare gli analisti del sito, la paura del Coronavirus porterà 6 italiani su 10 ad optare per il «sex revival»: dunque, per tradire il partner in carica, si preferirà l’ex .