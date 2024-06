Città in cui si tradisce di più: Napoli è nella top 10

Non si badi troppo all'apparenza: gli italiani tradiscono eccome. E infatti da un sondaggio condotto su un campione di mille donne e mille uomini iscritti al portale Incontri-ExtraConiugali.com, risulta che quest’estate l’88% degli italiani ha in programma di tradire nel corso di un viaggio. E Napoli è una delle tappe più gettonate per le "scappatelle".

Tra le mete più in voga quest’anno non mancano, anche solo per un fine settimana, le nostre grandi città, con Roma, Milano e Firenze in testa, seguite nella top-10 stilata dal portale proprio da Napoli. E poi Genova, Bologna, Parma, Catania, Torino e Trieste.

"La Capitale si conferma non solo destinazione perfetta per il suo patrimonio artistico e culturale ma anche prima tra le città più infedeli dell’estate 2024. Anche perché in questa stagione Roma e più in generale le nostre città d’arte pullulano di turiste e di turisti provenienti da tutto il mondo, molti dei quali proprio alla ricerca di avventure" commenta Alex Fantini, ideatore del portale ed app di incontri. "Quasi la metà del campione (45%) sostiene di voler tradire viaggiando da solo, circa un terzo (30%) in vacanza con gli amici, il 13% proprio durante la vacanza con il partner ed il 12% nega di voler avere una scappatella durante le prossime vacanze", conclude Fantini.