In zona gialla si tradisce di più. Le scuse e i trucchi per andare con l'altr*

Il lockdown ha fatto male alle coppie, anche alle più affiatate e stabili, se è vero che 1 persona su 4 di quelle che non hanno mai pensato di tradire il partner prima con l'arrivo di zone gialle diffuse e dell'estate vorrebbe una relazione extra-coniugale. «A volere evadere con una relazione extraconiugale è anche il 25% delle persone che non avevano mai tradito prima» spiega infatti Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com tra i più gettonati siti di incontri on-line per fedigrafi. «L’estate sta arrivando, ma il Coronavirus ha cambiato tutto. La propensione al tradimento degli italiani è salita al 68%» aggiunge Fantini snocciolando i dati del sondaggio promosso dal suo sito sui trend dell’estate 2021.

Quasi 7 italiani su 10, dunque, sotto le lenzuola vogliono un diversivo.

Il sondaggio

Il sondaggio è stato realizzato nel mese di aprile in modalità Computer Assisted Telephone Interviewing su un campione di 4.000 persone maggiorenni di cui il 50% uomini ed il 50% donne, rappresentativo della popolazione italiana nelle diverse regioni ad un livello di confidenza del 99,9% con un margine di errore del 2,58%. Per la definizione del campione sono state considerate 3 quote, incrociate al loro interno (cross-correlated quotas): includendo sesso, area geografica e fedeltà/infedeltà di coppia, operando la chiusura delle celle-quota nel momento in cui ciascuna risultasse completa.

Dove si tradirà di più

Se un tempo le basi della scappatella si gettavano sotto l’ombrellone, secondo quanto ha potuto rilevare Incontri-ExtraConiugali.com, nell'estate 2021 l’ambiente ideale per tradire è la città: la pensano così circa 8 uomini su 10 (78%) e quasi 7 donne su 10 (64% delle intervistate): le vacanze, a quanto pare, saranno invece destinate essenzialmente al relax, lontani da qualsiasi stress, con buona pace delle sessioni di sesso clandestino.

Attenzione: 1 su 2 dei fedigrafi comunque non tradirà nella propria città: dopo tante restrizioni agli spostamenti, gli incontri hot avverranno in luoghi diversi da quelli di residenza (52%) simulando trasferte di lavoro.