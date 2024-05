Era una promessa del teatro: 17nne morto in un incidente stradale

Aveva solo 17 anni Arcangelo Riposo, ma era già una promessa del teatro. Un tragico scontro in scooter lo ha ucciso nel pomeriggio di ieri a San Giuseppe Vesuviano.

L'incidente

Arcangelo viaggiava a bordo di uno scooter in via Croce Rossa, a San Giuseppe Vesuviano. Alle 17.00 è giunta la segnalazione ai Carabinieri di un sinistro stradale in zona. In base ad una prima ricostruzione sembrerebbe che il giovane abbia perso il controllo del motorino cadendo. Inutili i soccorsi: è morto sul colpo. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso indagini per accertare eventuali responsabilità di terzi.

La carriera

Meno di una settimana fa Arcangelo aveva conseguito il diploma di attore. La sua gavetta era cominciata con l’Accademia Vesuviana di Teatro quando aveva appena 8 anni. Dopo aver superato i provini, a poco più di 10 anni era entrato nella Compagnia del Teatro Sancarluccio di Napoli.

La voglia di imparare e continuare a migliorare lo aveva portato ad iscriversi all’Actors lab del Vomero dove ha conseguito il diploma la scorsa settimana.

L'orgoglio del padre in una frase sui social: “Oggi 24 maggio 2024: data che rimarrà impressa, poiché il giorno del diploma di attore. Sono passati anni di impegno, studio, passione e duro lavoro. Anche se troppo giovane la tua dedizione e l’amore per la recitazione ti hanno portato a raggiungere questo incredibile traguardo”.

Ieri la tragica fine.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social: "La vita è sacra per ognuno, ad ogni età, ma mai e poi mai avrei voluto sapere che questo meraviglioso giovane che conosco dalla nascita perdesse così tragicamente e prematuramente la propria vita. Provavo gioia a sapere dei suoi notevoli progressi nella sua sconfinata passione per la recitazione per la quale si stava perfezionando con dedizione impareggiabile.

Sono costernato dal profondo del cuore, sono idealmente vicino alla famiglia, in particolare al papà Nello, non so davvero dirgli nulla, lui sa bene quanto ammiravo Arcangelo e che mi ero tanto affezionato a lui.

Come amministratore del gruppo ho espresso, con varie e ripetute condivisioni, l'orgoglio di avere a San Giuseppe Vesuviano un bravissimo attore in ascesa come lui.

Auguro a chi desidera un figlio di averlo con le qualità umane di questo giovane volato troppo presto al cielo. Che Dio gli doni Luce Eterna e dia forza ai familiari di sopportare questo indicibile dolore" scrive Luigi Ambrosio, amministratore del gruppo FB "San Giuseppe Vesuviano".