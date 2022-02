Incidente per Mariano Di Vaio: fan preoccupati per il video in ambulanza

Brutto incidente per Mariano Di Vaio che posta sui social un video girato direttamente in ambulanza. L'influencer di origini napoletane, come si vede dalle immagini, tiene il ghiaccio sul naso e ha le mani sporche di sangue ma ha provato comunque a tranquillizzare i suoi follower. "Raga tutto regolare... mi sa che tocca rifare il nasino... comunque sto bene", annuncia Di Vaio.

Poi, diverse ore di silenzio prima di "lasciare spazio" al figlio Filiberto Noah che ha chiarito la vicenda. Il piccolo ha spiegato che il papà è stato colpito da un amico con una racchetta da padel durante una partita. Di Vaio, tuttavia, ha mantenuto sempre un tono scherzono, ha postato alcuni scatti per ricordare il suo "nasino" prima dell'incidente ed ha mostrato lo stesso (questa volta gonfio) all'uscita dall'ospedale.