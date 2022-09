Incidente in galleria, lei esce dall'auto e blocca il traffico: il video è virale

È diventato virale in queste ore il video di una donna che lamenta di essere stata tamponata con l'auto in galleria e ferma la sua auto, bloccando però il traffico. La clip non dura molto, quindi è probabile l'ingorgo causato non sia stato particolarmente significativo.

Nelle ore successive la ragazza ha anche pubblicato un video su Tiktok in cui si è scusata del proprio comportamento e ha sottolineato di essersi messa a piangere una volta che le immagini si sono diffuse in rete.