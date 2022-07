Errico Porzio apre una nuova pizzeria: grande attesa per l'inaugurazione

Nuova apertura nel Napoletano per Errico Porzio. L'annuncio arriva via social dallo stesso pizzaiolo che , in un video, mostra anche in anteprima il locale. L'appuntamento è a Pozzuoli ale ore 19 di sabato prossimo, 22 luglio.

"Finalmente possiamo svelare la nuova apertura di "Al Solito Porzio"! Apriamo a POZZUOLI !! Vi aspettiamo dalle ore 19 sabato 23 luglio. Portate chi volete, perchè offro tutto io anche questa volta "se magna e non se pava" Via Roma, 1-3 - Pozzuoli (vicino al porto)", scrive Porzio.