Il mio viaggio a Napoli: dal web all'apertura della pizzeria ai Quartieri Spagnoli (VIDEO e Gallery)

Gli influencer Giuseppe Russo e Federica Franco inaugurano il locale chiamato come il popolare format social che hanno ideato. Un sogno di imprenditoria giovanile con progetti solidali e sinergie come quella con l'originale iniziativa del Barrucchiere

“Giuseppe e Federica usciranno fuori per fare qualche selfie con noi?” chiede qualcuno che dal pomeriggio è in fila per l’inaugurazione ai Quartieri Spagnoli di Il mio viaggio a Napoli, la pizzeria aperta dai due giovani influencer Giuseppe Russo e Federica Franco ideatori dell’omonimo format social che ha spopolato nel web durante la pandemia.

Sono in tanti ad attenderli. Via, via c'è un vero bagno di folla che aumenta sempre più a Vico Lungo del Gelso tra turisti incuriositi che fanno capolino e i loro follower che si sono precipitati per sostenerli e per assaggiare le pizze preparate dai pizzaioli Mario De Grazio e Coco Neapolitan Pizza.

Imprenditoria giovanile e pizza solidale

Giuseppe e Federica, non hanno ancora compiuto 30 anni e per loro aprire una pizzeria è sia un orgoglio che una responsabilità. Sono emozionati e se c’è timore in loro è quello che nasce quando si iniziano avventure belle, quelle che danno energia per dimostrare che si fa bene a scommettere su di loro che a loro modo diventano tra gli esempi di come i social, se usati con assennatezza, possono diventare un’opportunità per dare dare vita a delle attività imprenditoriali, generano e procurando lavoro.

Quei viaggi in cui scoprono i sapori e gli usi di altri territori per raccontarli ai loro fan che sono circa 1,5 milioni sulle loro piattaforme social, li trasformano in un caso di imprenditoria giovanile dove, per ora, hanno assunto circa 10 persone.

La loro voglia di fare e di inventarsi un futuro che ruota attorno al web e alla gastronomia va ben oltre il business.

Giuseppe Russo e Federica Franco hanno anche delle finalità sociali. La nostra mission è anche lanciare un progetto di pizza solidale.

“Donare una pizza a chi non se la può permettere’, è questa la sintesi del progetto “pizza solidale” che nasce ufficialmente con l’apertura del nostro locale Pizzeria il mio viaggio a Napoli. Con l’obiettivo di offrire ai bisognosi questo gustosissimo prodotto gastronomico, metteremo a disposizione di associazioni di volontariato l’oro di Napoli, che intendiamo donare - anche personalmente - ai senza fissa dimora” racconta Giuseppe Russo quando andiamo a trovare lui e Federica qualche ora prima dell’inaugurazione, sperando di trascinare in questo progetto anche altri ristoratori.

Un’esigenza che nasce proprio durante i loro viaggi in cui spesso si sono imbattuti in molti homeless.

“Rendiamo pubblica questa iniziativa perché ci piacerebbe coinvolgere anche gli altri colleghi del settore, dando il via ad una vera e propria staffetta solidale, avendo come protagonista uno dei simboli della città partenopea: la pizza. Al netto degli stereotipi negativi che spesso gettano fango sulla nostra città, viviamo nella capitale dell’umanità e dell’accoglienza, dunque l’auspicio è di poter attaccare la spina ad un progetto destinato a diffondersi a macchia d’olio”.

Il nuovo volto dei Quartieri Spagnoli

Le pizze proposte da Il mio viaggio a Napoli, si rifanno alla tradizione. Però, insieme a dei classici come la Margherita e la Marinara, non mancheranno suggestioni che evocano gusti che i ragazzi hanno conosciuto attraverso i loro viaggi. Tra l’altro, ogni mese ci sarà in menù una pizza inedita mai provata.

Aprire una pizzeria nel cuore dei Quartieri Spagnoli in un momento così florido dove non solo si trovano turisti in ogni angolo dei vicoli, ma anche tanti napoletani, un tempo riottosi ad andarci per intrattenersi non è solo una scommessa o una buona intuizione, è crederci fino in fondo, facendo la propria parte per contribuire a cambiare il suo volto investendo in attività commerciali che attirino le persone a frequentarlo per rientrare nel carnet dei luoghi più di tendenza della movida napoletana.

Non è un caso che la pizzeria Il mio viaggio a Napoli apra di fronte al Barrucchiere, un’altra realtà innovativa nata ai Quartieri per la lungimiranza di Salvatore Visone e Francesco Leonese. Come qualcuno ha già appreso su NapoliTODAY, questa iniziativa che in città non ha precedenti, con Il rinnovo del negozio di parrucchiere è ora affiancato dal bar. I locali sono divisi da un muro, ma appartengono idealmente alla stessa realtà commerciale. Il Barrucchiere copre tutte le necessità dei clienti: è aperto dal mattino con la colazione, passando poi per pranzo veloce, aperitivi serali.

Visone e Leonese sono ammirati dall’intraprendenza di Giuseppe Russo e da Federica Franco, così decidono di remare accanto a loro, per cambiare i Quartieri Spagnoli, dando un nuova linfa.

Essendo dirimpettai avviare una sinergia tra il Barrucchiere e Il mio viaggio a Napoli è stata quasi una conseguenza naturale: chi vuole un cocktail in attesa della pizza o desidera un caffè dopo pasto dal banco del Barrucchiere arriva al tavolo di Il mio viaggio a Napoli; così, se si vuole integrare all’aperitivo del Barrucchiere una golosa frittura, altra specialità della pizzeria, si potrà fare, basta solo chiedere, perché ciò che conta per il Barrucchiere e i ragazzi de Il mio viaggio a Napoli è diffondere il messaggio che ai Quartieri Spagnoli si resipira una nuova aria, quella più sana, che fa stare spensierati, lontani dai vecchi stereotipi.