Politano e Immobile scatenati all'Anema e core di Capri |VIDEO

Smaltiscono la delusione per l'Europeo mancato nella bellezza di Capri. E come dare torto a Matteo Politano e Ciro Immobile, napoletano d'adozione il primo, di nascita il secondo, che si sono scatenati in una serata alla Taverna Anema e core del compianto Guido Lembo. I due calciatori sono stati immortalati in due performance canore senza limiti: L'odore del mare di Mannarino per l'esterno del Napoli e O' surdat 'nnammurat per l'attaccante della Lazio. Per i due potrebbero anche aprirsi scenari di mercato. Politano ritroverà Conte, con il quale non è scattata la scintilla già ai tempi di Milano. Immobile attende l'arrivo di Baroni alla Lazio, così da comprendere quale sarà il suo ruolo dopo un'annata complicata. Ma per ora, importa solo il mare di Capri.