Festa Italia, Immobile e Jorginho cantano "Malafemmena" con i Negramaro | VIDEO

Stanno spopolando nelle ultime ore sui social le immagini della festa dell'Italia per la vittoria agli Europei. I Negramaro, in alcune storie su Instagram, hanno pubblicato alcuni video in cui gli azzurri si esibiscono in prestazioni canore. In questo il napoletano Immobile e l'ex Napoli Jorginho cantano "Malafemmena" insieme a Giuliano Sangiorgi.