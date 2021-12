Prima dell'alba l'omaggio alla Madonna dei Vigili del Fuoco: le foto

Secondo un rito centenario, ogni anno nel giorno dedicato all'Immacolata, l'8 dicembre, i Vigili del Fuoco di Napoli compiono una scalata di oltre 40 metri per deporre tra le braccia della statua della Madonna, in segno di devozione, un fascio di fiori offerto dalla città e benedetto dall'arcivescovo.

Come già l'anno scorso, per evitare di richiamare folla e rischiare assembramenti in un momento di rimonta dei contagi da Covid-19, l'omaggio si è svolto in sordina. Nel 2020 i fiori vennero deposti tra le braccia della statua a notte fonda. Quest'anno la cerimonia si è svolta poco prima dell'alba, in una piazza deserta, dove erano rpesenti solo i caschi rossi addetti alla consegna, il comandante Adriano De Acutis e l'assessore regionale alla Sicurezza Mario Morcone già capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Napoli