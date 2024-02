Un posto al sole, il post di Ilenia Lazzarin preoccupa i fan: "Questo è un periodo buio"

Sui social sta diventando virale un post di Ilenia Lazzarin, Viola in "Un posto al sole". Un messaggio misterioso - accompagnato da una foto - che sta preoccupando i fan. Sono tanti, infatti, i commenti che gli utenti social le stanno dedicando, anche se non è chiaro a cosa si riferisca il post. "Sembra ci sia luce, Invece è buio, uno dei periodi più bui della storia. Cuore pesante", ha scritto l'attrice della nota serie napoletana.

Come detto sono tanti i messaggi per lei. C'è chi pensa che l'attrice si riferisca a qualcosa di personale o alla storia della "sua" Viola, ma c'è anche chi iportizza che l'attrice si riferisca alla guerra in corso nel Medio Oriente. Uno dei messaggi, infatti, recita: "Hai ragione, e aggiungo che non Vedo nessuno che abbia il coraggio la forza la capacitá ma soprattutto il cuore di riaccendere questa Luce. Manca la speranza in qualcuno che possa far cambiare questo abominio", scrive Davide.