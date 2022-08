Il tesoro della Madonna dei marinai per la prima volta esposto al pubblico

La Madonna del Lauro è considerata la patrona della penisola sorrentina e la protettrice dei suoi marinai. Il culto risale al VII secolo e per avere un’idea del legame tra questo territorio e Santa Maria del Lauro basta considerare che fino al 1866, anno della confisca dei beni ecclesiastici, un quarto dei ricavi dei bastimenti veniva devoluto all’omonima basilica, nel territorio di Meta di Sorrento. E proprio Meta era il centro più dinamico della marineria sorrentina: ancora nel 1866, su 1252 capitani di lungo corso attivi nel compartimento da Torre Annunziata a Pisciotta, ben 756 erano originari di Meta di Sorrento dove più della metà della popolazione (circa 4mila persone su un totale di 7mila) esercitava un mestiere legato al mare.

I marinai della costa sorrentina, che fino al secolo scorso erano considerati i migliori d'Italia e tra i migliori al mondo per coraggio e perizia, quando tornavano dai loro lunghissimi viaggi attraverso i mari, avevano l'abitudine di ringraziare la loro protettrice offrendole in dono un oggetto devozionale, spesso di grandissimo pregio artistico e valore: è il caso ad esempio, di un cuore in oro, realizzato nel 1915, come voto in occasione dello scoppio della Prima Guerra Mondiale o di una statua in legno della Madonna risalente al 1655, con preziosissimo abito originale per non parlare delle splendide corone della Madonna realizzate nel 1747, incastonate di pietre preziose; un pulcino d'oro che regge un grande diamante nel becco e ancora piviali, pianete e dalmatiche sette e ottocentesche e a un tempietto d'argento della seconda metà del settecento.

In vista delle celebrazioni per il 275mo anniversario dell’Incoronazione della Madonna del Lauro, che cadono nel 2023, quest'estate per la prima volta tutti questi oggetti custoditi nella Basilica della Madonna del Lauro saranno ivisibili al pubblico in un'esposizione curata da Andrea Fienga.

"Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa che coniuga cultura e devozione - spiega il sindaco di Meta, Giuseppe Tito - Per la prima volta nella storia di Meta, i tesori della Madonna del Lauro saranno esposti al pubblico, grazie alla disponibilità del parroco e di quanti hanno lavorato affinché questo evento potesse realizzarsi. Come è noto il legame tra la nostra comunità e il culto mariano è antico, profondo ed indissolubile. Sarà emozionante, per i metesi e per i tanti ospiti che vorranno visitare la mostra, potere godere di queste opere d'arte, simboli di fede e di rinascita".

“Gli oggetti religiosi e devozionali costituiscono vivide testimonianze della venerazione del popolo dei naviganti metesi e della penisola sorrentina tutta, alla nostra Santa Patrona della quale invocavano, durante la navigazione, l’alta protezione ed alla quale, tratti in salvo, dimostravano la loro gratitudine avvinti da un profondo senso di sacralità” aggiunge l’assessore alla Cultura, Biancamaria Balzano.

“Mentre si avvicina, il prossimo anno, il 275mo anniversario dell’Incoronazione della Madonna del Lauro, in collaborazione con l’amministrazione comunale si è pensato di offrire la visione di alcune fra le più significative opere d’arte custodite in questa chiesa - spiega il parroco, Francesco Guadagnuolo - Le troverete esposte con tutta la loro preziosità materiale, il loro virtuosismo compositivo ed esecutivo, ma anche con tutta l’intensità devozionale, che esprime la fede di fiducia che il popolo ha consegnato, specialmente nei momenti storici in cui la prova si è resa più logorante”. Per Daniela Picco, direttore di MSC Foundation, main partner dell’evento “l’iniziativa che celebra la protettrice dei marinai rappresenta una opportunità unica nel suo genere in linea con la nostra visione che ci vede impegnati nella valorizzazione del patrimonio culturale favorendone la accessibilità. La penisola sorrentina è particolarmente cara a MSC e il nostro profondo legame con il mare ci guida nella scelta di progetti volti a generare un impatto positivo sulle comunità locali”.

La mostra, che sarà inaugurata il prossimo 19 agosto, alle ore 18.30, alla presenza dell’arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia Francesco Alfano e delle autorità civili e militari, resterà aperta fino al 20 settembre, tutti i giorni, dalle ore 8.30 alle 11.30 e dalle 17.30 alle 20.30, con ingresso gratuito.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Meta e dalla Basilica di Santa Maria del Lauro, con il sostegno della Città metropolitana di Napoli e di MSC Foundation.