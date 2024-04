Giuseppe de "Il mio viaggio a Napoli" prepara la Carbonara: ecco come è andata - VIDEO

Alcuni giorni fa l'intera nazione ha festeggiato uno dei piatti più amati della tradizione culinaria italiana: la carbonara. Il noto piatto fatto con uova, guanciale e pecorino, è stato celebrato con il "Carbonara Day" e anche Napoli ha dato il suo contributo.

Proprio in questi giorn i di "festa", Giuseppe de Il mio viaggio a Napoli ha voluto cimentarsi nella preparazione del piatto da far gustare alla fidanzata Federica. Le divertenti immagini sono subito diventate virali. Ma come sarà andata? Il piatto sarà riuscito?