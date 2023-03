Giuseppe de "Il mio viaggio a Napoli" sbaglia biglietto dell'aereo per Miami - VIDEO

Disavventura per i ragazzi de "Il mio viaggio a Napoli" negli Stati Uniti. I due noti influencer Giuseppe e Federica, da diversi giorni in terra americana, hanno scelto come ultima meta Miami. I due hanno raggiunto la città della Florida da Las Vegas, ma come detto non tutto è andato liscio.

A raccontare tutto è Giuseppe che ai propri follower ha spiegato di aver sbagliato a prenotare il volo. Il biglietto acquistato era datato 29 aprile 2023 e non 29 marzo. I due , comunque, hanno risolto acquistando un nuovo biglietto - con una compagnia diversa - per Miami.

Il video è subito diventato virale sui social. Questo il post di presentazione: "Da Las Vegas con 4 ore e mezza di volo si arriva a Miami solo che appena arrivati all'aereoporto succede il peggior incubo dei viaggiatori. Questo accade quando prenoto io i biglietti, alla fine abbiamo risolto tutto ma ce la siamo vista brutta".