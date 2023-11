Il Christmas Village torna alla Mostra d'Oltremare: sarà grande oltre 21mila mq

Alla Mostra d'Oltremare torna il Christmas Village con i suoi colarati mercatini, tanto food e la magica casetta di Babbo Natale. Organizzato dalla società Eventitalia, con il patrocinio morale del Comune di Napoli e della Regione Campania, resterà aperto dal 7 al 30 dicembre. In programma eventi d'intrattenimento, ospiti importanti e stelle dei social, come illustrerà in dettaglio, in occasione della presentazione ufficiale a Palazzo San Giacomo martedì prossimo, Martina Ferrara, ceo della società organizzatrice, e Cira Lombardo la nota event creator e wedding planner che anche quest'anno firma il design del Villaggio.

Oltre 20.000 metri quadrati la superficie in esterno oltre alla tensostruttura di 1.100 mq, che ospiterà al coperto un secondo palco musicale e l’area intrattenimento per bimbi con speciali gonfiabili.