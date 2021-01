San Valentino: come brindare con il partner nonostante i divieti

San Valentino è alle porte e Andrea Giannino, barman e proprietario del Riff - Music & drink, noto locale di via Martucci, nel cuore del quartiere Chiaia, ha pensato che in un periodo come quello che stiamo vivendo è importante dedicare tempo alle persone che si amano, cercando di rendere “normali” occasioni come quelle di San Valentino.

La love box

Nasce così la Love Box: una scatola a forma di cuore con dentro tutto l’occorrente per preparare a casa propria l'aperitivo preferito: dallo Spritz a Gin Lemon, Gin Tonic, Vodka Lemon, Vodka Tonic, Moscow Mule, Jack e Coca, Godmother, Godfather, Black Russian, Negroni, Negroni sbagliato, Americano, Boulevardier e tanti altri.

La box contiene il necessario per i cocktail assieme a decorazioni, sottobicchieri targati Riff, noccioline, olive e gli immancabili Baci. Insomma, un’idea decisamente romantica per stupire il proprio partner e concedersi "momento frizzante" anche a casa.

La box può essere composta ad hoc per qualsiasi occasione: compleanni, anniversari ed altre ricorrenze, facendosi guidare da Giannino nella scelta degli ingredienti.

Prenotazione obbligatoria

La Love Box va prenotata entro l’11 febbraio per essere ritirata presso il Riff – Music & Drink oppure consegnata direttamente a casa (quartieri Vomero, Fuorigrotta, Bagnoli e Chiaia).