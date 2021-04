Ida Rendano: "Nel cuore della mia Napoli vicino ai commercianti che lottano per la sopravvivenza "

Ida Rendano, artista partenopea, accoglie l'appello accorato dei commercianti della Sanità per il momento difficile economico che stanno attraversando. "Il momento è difficile per tutti - afferma la Rendano - sono spesso a contatto con i commercianti del mio quartiere, la Sanità, ma purtroppo l'unico rimedio che abbiamo è accelerare con le vaccinazioni. In qualità di artista vivo come tutti i miei colleghi il dramma di non poter fare concerti o altre attività".

"Il nostro settore, comprese le maestranze, - prosegue l'artista - è stato duramente colpito dalla crisi economica causata dalla pandemia. Speriamo che l'arrivo dei vaccini possa quanto prima farci riaprire e consentirci di ripartire con le nostre attività, accanto al nostro pubblico che ci regala sempre tanta gioia e grande forza. Il messaggio che voglio lanciare a tutti i cittadini partenopei è quello di collaborare con le Istituzioni e soprattutto di non dimenticare mai di indossare la mascherina, perché solo con un comportamento responsabile unito all'utilizzo del vaccino potremo sconfiggere il Covid-19".