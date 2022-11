Intelligenza Artificiale: è a Napoli la festa di compleanno

L’ICAR - l'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del CNR, con sedi a Rende (Cs), Napoli e Palermo, è arrivato al giro di boa dei 20 anni ed ha deciso di festeggiare l'importante anniversario nella nostra città con 3 giorni di focus ed eventi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le celebrazioni si tengono a partire da lunedì 14 novembre presso l’Hotel Royal Continental. Qui, in particolare, martedì 15 è in programma il workshop internazionale dal titolo “Artificial Intelligence and Quantum Computing: Challenges and Opportunities”. Due le tematiche principali del workshop, che riguardano aspetti fondamentali delle attività di ricerca dell’Istituto: l’Intelligenza Artificiale (AI) e la computazione quantistica (QC), con dibattiti sull’evoluzione e l’applicazione della IA e della computazione quantistica nel mondo della scienza e della medicina, ma anche della finanza, dell’assistenza sanitaria, dell’esplorazione dello spazio e di tutti gli ambiti che coinvolgono l’economia e la ricerca a livello mondiale. Il pomeriggio avrà risvolti pratici, con gli interventi di grandi e piccole aziende sulle strategie e le aspettative del mondo industriale in settori di avanguardia.

Il workshop sarà inaugurato dal presidente del CNR, la Prof. Maria Chiara Carrozza e dal direttore dell'ICAR-CNR, ing. Giuseppe De Pietro che spiega "L’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando e rivoluzionerà sempre più il nostro modo di lavorare e di essere. Il nostro istituto ha accolto a pieno la sfida di orientare le proprie attività di ricerca nell’ambito dell’Artificial Intelligence, ma non solo. Infatti l’ICAR ha recentemente attivato importanti attività anche verso la Quantum Intelligence, per proporre soluzioni sempre più innovative e capaci di sfruttare le enormi potenzialità dei computer quantistici. Siamo orgogliosi di ospitare nell’ambito del nostro ventennale questo importante workshop che vede la partecipazione di personalità di spessore del panorama internazionale”.