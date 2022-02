I baci più belli selezionati per NapoliToday da Photo Social Club

Nato da un'idea del fotografo napoletano e curatore di mostre Rosario Morisieri, il gruppo Facebook "Photo Social Club" costituisce una comunità dinamica, attenta alle tendenze espressive e, soprattutto, una comunità di amici, pronti a tendersi una mano oltre che a scambiarsi informazioni e consigli in fatto di fotografia.

In occasione di San Valentino gli amministratori, Rosario Morisieri, Barbara Forte e Imma Auriemma, hanno lanciato il contest #bacikisses, che ha avuto un'adesione entusiasta. Photo Social Club ha dato a NapoliToday la selezione degli scatti ritenuti più significati: 22 per altrettanti fotografi, di Napoli e non solo.

"Abbiamo scelto foto capaci di farci vivere un attimo intenso di amore - spiega Morisieri - e l'amore quando c'è si vede, a un concerto, alla fermata del treno o semplicemente per strada".

Vincitrice assoluta la foto in copertina, realizzata da Nelita Specchierla (Lucca). Menzione speciale per il "bacio tra i colori della festa indiana alla Mostra d'Oltremare" del napoletano Sax Palumbo e il "bacio alla stazione" del belga Jean Fraipont.

