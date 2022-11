Continua la maratona di Ho Scelto Te Talent per la selezione di talenti nel canto, nel ballo e nella recitazione provenienti da tutta Italia. Uno degli appuntamenti da segnare in agenda, prima del gran finale, è sabato 25 febbraio presso l'accademia ART PERFORMING STUDIO Aversa, si terranno Stage ed Audizioni con tre coach di fama internazionale: STEVE LA CHANCE Coreografo e ballerino statunitense PIETRO PIGNATELLI Attore,doppiatore e performer di grandi serie TV e Musical. GREG REGA Coach e Cantante e vincitore del programma di MICHELLE HUNZINKER ALL TOGETHER NOW.

Tutti gli iscritti e quelli che arriveranno alla fase selezione ed Audizioni live avranno, compresa nella quota d'iscrizione, una lezione direttamente con il coach della propria categoria.