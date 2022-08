On line il campionamento di “Je sto vicino a te”, di Pino Daniele, by Luché prod Geeno

"Sono cresciuto ascoltando mio padre che suonava i brani di Pino Daniele" racconta Geeno, nome d’arte di Guido Parisi, napoletano, classe 1987, producer hip hop, urban e musicista che suona chitarra e batteria. "Ma - continua Geeno - non avrei mai immaginato di campionare “Je sto vicino a te” che per me era nella lista degli intoccabili. Poi è bastato suonare il brano in studio con Luché, che aveva da sempre il desiderio di campionare una canzone di Pino, per entrare in un trip straordinario e dopo pochi secondi mi sono ritrovato a creare un loop di drums sotto gli accordi. Appena ho iniziato a suonarci sopra un synth, Luchè già aveva deciso la melodia del ritornello".

Alchimia napoletana

E' da questa alchimia, fatta di passione, bravura e nostalgia, che nasce “La notte di San Lorenzo” (etichetta/distribuzione Sony) di Luché prod Geeno, che riconsegna alle giovanissime generazioni, nel linguaggio che loro più amano, l'eredità dell'immenso Pino Daniele.

Geeno, che è cresciuto ascoltando Pino Daniele, ma anche Jimi Hendrix, Chuck Mangione, Barry White, Showmen e James Senese, ha in curriculum collaborazioni importanti e una grande maturità musicale acquisita lungo una strada iniziata nel 2005, con i Co’Sang, e proseguita con Marracash, Gue Pequeno, Fred de Palma, Clementino, Luchè, CoCo, Mecna, J Lord, Lele Blade, Vale Lambo e il giovanissimo Plug.