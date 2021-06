Com'è diventato fare l'amore al tempo dell'intelligenza artificiale?

Ce lo canta Terr One in un brano che ha tutte le caratteristiche per diventare una delle hit dell'estate 2021

È su tutte le piattaforme digitali “come Siri”, singolo che sancisce l’inizio del percorso discografico del giovane artista napoletano Terr ONE, per la prima volta sulla scena pop italiana. Classe 1996, nome d’arte che non lascia spazio all’immaginazione sulla sua provenienza ma, anci, orgogliosamente la dichiara, Terr ONE affida in particolare proprio al napoletano la parte più sognante del suo progetto musicale.

Il singolo ch ha tutte le caratteristiche per imporsi come hit dell'estate 2021 nasce dalla constatazione che ormai nessuno di noi è più capace di dire “ti amo” o “non ti amo” chiaramente, perché preferiamo affidarci alla tecnologia. Nell’epoca dell’intelligenza artificiale, infatti, l’elemento che manca di più è la capacità di rapportarci con i propri simili nella realtà, mentre sembriamo a nostro agio solo con i “filtri” della tecnologia.

M'ami o non m'ami?

"In pratica l’amore e i nostri sentimenti vengono “demandati” a Siri" dice il singer che in maniera disinvolta e scherzosa, con un testo romantico improntato all’ironia, canta l’incomunicabilità nell’era della comunicazione. In “Come Siri” infatti, brano colorato e spassoso, caratterizzato da un sample dalle marcate sfumature reggaeton e una chitarra acustica che evoca direttamente le serate estive in spiaggia, il protagonista “insegue” una crush (ragazza) che finge di non capirlo e snobba ogni suo tentativo di coinvolgimento: “ho scritto che Ti amo anche sul mio telefonino. Hai fatto come Siri: hai detto che non mi hai capito”.

In autunno l'EP

Dietro al sound del brano c’è il musicista e producer ternano Giovanni De Rosa (a.k.a. D4D), che ha progettato e mixato i suoni e che Terr One ha conosciuto per il suo lavoro con il rapper AimaD. “Ho iniziato a lavorare con D4D – che normalmente non produce brani pop – per sperimentare sonorità adatte ad un singolo estivo. Dalla nostra collaborazione è nato un intero EP che uscirà in autunno e di cui “come Siri” è un’anticipazione” racconta il cantante.