Un hater la perseguita da circa 5 anni. La risposta della bella Noemi Gherrero all'ultimo attacco

Luca Rossi: questo il nome, banale e anonimo, scelto da un hater per attaccare sui social, attraverso un profilo fake, Noemi Gherrero, la bella attrice, perfomer e conduttrice molto amata, tra l'altro, in Le parole per dirlo su Rai 3.

Al ritorno dal Cammino di Santiago, che aveva raccontato con video e immagini divertenti e suggestive realizzate per NapoliToday, Noemi è stata avvisata da amici che sui social stava girando una foto esplicita e volgare, un evidente fotomontaggio per chi la conosce, pubblicata appunto da tale Luca Rossi. Per Noemi significa il riaprirsi di una vecchia ferita, una storia che credeva ormai chiusa. "Tutto è iniziato circa 5 anni fa, con messaggi volgari inviati a me, ai miei familiari e anche a contatti di lavoro o perfetti sconosciuti - racconta a NapoliToday - assistita da un avvocato ho sporto denuncia, ci sono state indagini, ma non sono approdate a niente: si tratta di qualcuno che per screditarmi e mettermi in difficoltà si nasconde dietro un profilo fake ".

"L'hater - spiega la conduttrice tra il perplesso e l'indignato - ogni tanto scompare, inghiottito dal web anche per lunghi periodi, per poi tornare. Era stato fermo per circa un anno e mezzo". Decisa, schietta e solare oltre che "temprata dal cammino di Santiago", come ci dice scherzando, dal momento che le parole per dirlo le conosce, Noemi ha risposto all'hater attraverso le storie di Instagram, che riproponiamo nel video.

La vicenda, tuttavia, impone una riflessione assai seria: 5 anni sono infatti un tempo esageratamente lungo, durante il quale Luca - uomo o donna, giovane o vecchio che sia - ha continuato indisturbato a stare acquattato nel web e ad insultare, offendere e minacciare. E se è vero che Noemi è una ragazza in gamba, forte, tenace e ironica, è anche vero che le autorità dovrebbero sempre prendere molto sul serio queste situazioni e intervenire con gli strumenti che la legge ha reso disponibili.