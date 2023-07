Hackerato il profilo de "'A figlia d''o Marenaro", la reazione di Assunta: "Stong ancora cà"

Hackerato il profilo de 'a Figlia d''o Marenaro. A darne notizia, con un post sui social, è la stessa Assunta Pacifico. Il noto ristorante di pesce - famoso per la zuppa di cozze - è stato "attaccato" sui social, ma dopo una settimana il profilo è tornato nelle mani dello staff di Assunta.

"E va beh che dovete esagerare, ma qualcuno ha proprio esagggerato Una settimana fa mi hanno hackerato il profilo Facebook e non ho potuto più controllare la mia pagina ma... Stong ancor cà Per fortuna i miei ragazzi sono stati bravi e mi hanno aiutata e risolvere questo problema Rieccomi qui in forma e ancora più carica per raccontarvi che succede in Via Foria", si legge nel post pubblicato.