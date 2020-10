A chi appartiene la Guglia dell'Immacolata di Piazza del Gesù

Guglia è una parola di origine latina: deriva infatti dal latino volgare acuculam, a sua volta derivato dal latino classico acus = ago. E' un elemento architettonico decorativo, sottile e slanciato verso l'alto, generalmente posto in prossimità di chiese e torri. A Napoli è celeberrima quella dell'Immacolata, a Piazza del Gesù.

La storia della Guglia dell'Immacolata

A volere la costruzione della Guglia di Piazza del Gesù fu un gesuita, Francesco Pepe.

I lavori iniziarono nel 1747 grazie alle elemosine dei fedeli. Di chiaro stile barocco, imponente e suggestivo, il monumento apparteneva, dunque, di diritto, ai Gesuiti. Fu il Concordato siglato nel 1818 tra re Ferdinando I di Borbone-Due Sicilie e papa Pio VII a determinare il passaggio della Guglia dell'Immacolata alla città di Napoli. La cosa avvenne senza particolari clamori tanto che, qualche anno dopo, nel 1831, quando la guglia mostrò segni di cedimento e fu chiaro che bisognava realizzare imponenti e costosi lavori di restauro, l'amministrazione cittadina sostenne che la proprietà del monumento era della chiesa, e in particolare dei gesuiti.

Il litigio andà avanti per un bel po', finché non intervenne il re in persona che ricordò i termini del Concordato e impose all'amministrazione della città di pagare i lavori di restauro e messa in sicurezza

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La scalata e i fiori

Secondo un rito centenario, ogni anno, l'8 dicembre - festa dell'Immacolata - i Vigili del Fuoco compiono una scalata di oltre 40 metri per deporre tra le braccia della statua della Madonna, in segno di devozione, un fascio di fiori offerto dalla città e benedetto dall'arcivescovo, .