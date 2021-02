ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ: si celebra a Napoli la giornata del Greco antico

Ideata e promossa dal professor Jannis Korinthios, il prossimo 9 febbraio la Giornata mondiale del Greco antico festeggia la sesta edizione. Per l'occasione a Napoli è prevista una "maratona" linguistica dal titolo ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ, "palingenesi greca" ovvero risorgimento, organizzata con il sostegno del Comune di Napoli – Assessorato alla Cultura e al Turismo e il patrocinio del Sindaco, cui prenderanno parte studenti e docenti dei licei classici e la Comunità Ellenica partenopea.

Napoli e il greco antico

Forte da sempre, per origini e tradizioni, il legame tra il capoluogo partenopeo e la Grecia. E proprio la nostra città è stata, fin dagli esordi, nel 2014, l’ideatrice e promotrice del movimento per l’istituzione della Giornata Mondiale.

Virtual tour

Il 15 marzo, in contemporanea a Napoli, Atene e Nicosia, sarà inaugurato un virtual tour nell’Archivio di Stato di Napoli di una mostra parallela su Napoli e il risorgimento greco in collaborazione con gli Archivi Generali ellenici. Sicuramente un'occasione per riflettere sui diversi significati del vocabolo "palingenesi" in particolare e sull'importanza della cultura e della storia in generale.

La manifestazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina fb e il canale youtube della Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Greca, con interventi tra gli altri dell’ambasciatore della Grecia a Roma Teodoro Passas, il direttore del Mann Paolo Giulierini e il presidente della Società Filellenica Italiana Marco Galdi.