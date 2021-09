Anziana vince 500mila euro al gratta e vinci: il tabaccaio fugge con il tagliando

I Carabinieri della Compagnia Napoli Stella sono sulle tracce di un tabaccaio che non ha resistito alla tentazione ed è fuggito con in tasca il gratta e vinci da 500mila euro di un'anziana cliente.

Il tagliando da 500mila euro

I militari della compagnia Stella hanno raccolto la denuncia di un’anziana del quartiere che ha raccontato di aver acquistato in una tabaccheria del centro un gratta e vinci che si era rivelato vincente: ben 500mila euro il premio. L'anziana ha aggiunto che non riusciva a credere ai propri occhi e, volendo una conferma, ha mostrato il biglietto da 500mila euro ad un dipendente della tabaccheria che attraverso il dispositivo dedicato ha validato la vincita quindi, per un ulteriore riscontro, ha consegnato il tagliando a uno dei titolari: a dir poco singolare la reazione dell’uomo che, appena avuto tra le mani il gratta e vinci, se lo è infilato in tasca, ha indossato il casco ed è fuggito con il suo scooter.

Il tabaccaio al momento è irreperibile ma i Carabinieri sono sulle sue tracce. Ovviamente il tagliando, per ora non potrà essere intascato: ne è infatti stato richiesto il blocco.