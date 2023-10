Grand Tour: le più belle pagine scritte su Napoli diventano una piece teatrale. Unica data domenica 8 ottobre

Letture, canzoni, brani musicali per chitarra e dialoghi tratti dalla grande letteratura colta e popolare dell’alveo internazionale europeo, campano e partenopeo tra il secondo Settecento e la fine dell’Ottocento: è quanto propone la suite teatrale intitolata Grand Tour a Napoli, in programma questa domenica, 8 ottobre, alle ore 11.30, al Museo Duca di Martina, all’interno della Villa Floridiana.

La suite - spiegano gli organizzatori - è ispirata dalle tante intense pagine scritte su Napoli e i più iconici luoghi della Campania da viaggiatori come Johann Wolfgang von Goethe, Anne Marie du Boccage, Charles de Brosses, Stendhal, il marchese de Sade, Alexandre Dumas padre, Mary Shelley ma anche pagine vivaci ed evocative firmate da autori napoletani come l’abate Ferdinando Galiani e Matilde Serao. Ad arricchire l' intreccio brani cantati dall’opera musicale e poetica di Gaetano Donizetti, Francesco Paolo Tosti, Pasquale Mario Costa, Guillaume Louis Cottrau, Raffaele Calace, Giuseppe Saverio Mercadante, Gabriele D’Annunzio, Salvatore Di Giacomo, Giovanni Paisiello.

"Grand Tour a Napoli vuole essere un viaggio nelle atmosfere vissute da colti viaggiatori dell’epoca - spiega una nota di Icra Project - chiari i riferimenti alle gouaches pittoriche napoletane diffuse sempre più dal secondo Settecento in poi. La suite rientra nell’ambito del progetto approvato dal MiC Ministero della Cultura e dalla Regione Campania, nella sezione Memorie Future VII edizione. I brani in italiano, napoletano e francese saranno interpretati da Lina Salvatore, Lorenzo Marino, Gabriele Bacco, Michele Monetta. Gli arrangiamenti musicali sono a cura del Maestro Lorenzo Marino. L'ingresso prevede un ticket di € 5,00 con contributo per gli alluvionati dell’Emilia.